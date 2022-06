Apesar de lançamento de Bivar, Bolsonaro mantém esperança de aliança com União Brasil

Por enquanto, o presidente deve ter em sua aliança, além do PL, o PP, Republicanos, PTB e possivelmente PSC

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda mantém esperanças de contar em sua coligação formal com a União Brasil, que acaba de lançar a pré-candidatura a presidente de Luciano Bivar.

“Foi o Bolsonaro quem fez a União Brasil desse tamanho. É importante para a coerência do partido estar com ele. Se não, vai ser lembrado como o partido que traiu o presidente”, diz o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador da campanha do pai.

