Ao vivo: Lula fala sobre a volta ao jogo político eleitoral

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista à imprensa para comentar a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de anular suas condenações relativas a processos da Lava-Jato. O ex-presidente também fala sobre o julgamento na 2º Turma do STF que trata da suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, então juiz federal que julgou os processos da Lava Jato.