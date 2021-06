Ao vivo: CPI ouve auditor do TCU sobre falso estudo de mortes por covid

Carlos Wizard também foi convocado, mas não deve comparecer

A sessão desta quinta-feira (17) da CPI da Pandemia ouve o auditor do Tribunal de Contas da União (TCU), Alexandre Figueiredo Costa. O servidor, que foi afastado, deve responder sobre um estudo falso do TCU que dizia que, de todas as mortes por covid-19 noticiadas no Brasil, 50% teriam outras causas. A informação não procede.

Embora seja falso, o presidente Jair Bolsonaro se amparou no dado para dar declarações sobre a pandemia na semana passada. A apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que os órgãos responsáveis estariam supernotificando as mortes por covid.

A CPI também espera o empresário Carlos Wizard, dono de uma rede de escola de idiomas intitulada com seu sobrenome. Wizard, no entanto, está fora do país e não deve comparecer.

Assista à sessão: