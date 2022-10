Ao repostar tweet de Moro, Bolsonaro evidencia aliança

Aos jornalistas presentes no debate, o candidato à reeleição disse que tudo que houve entre ele e Moro foi superado

Eleito como senador pelo Paraná, Sérgio Moro (União) acompanhou o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) no primeiro debate do segundo turno, que aconteceu na noite de domingo (16), na Band. Moro foi ministro de Bolsonaro e foi um dos principais responsáveis pela prisão de Lula em 2018.

O ex-ministro de Bolsonaro deixou o cargo em 2020, aleando suporta interferência do presidente no comando da Polícia Federal. Aos jornalistas presentes no debate, o candidato à reeleição disse que tudo que houve entre ele e Moro foi superado.

E para deixar isso claro, Bolsonaro respostou hoje (17) um tweet feito pelo novo senador, com críticas contundentes ao ex-presidente Lula.

Lula mente sobre a corrupção na Petrobras. Foi Lula quem nomeou os Diretores corruptos Paulo Costa, Renato Duque e Nestor Cerveró. Não foi o Conselho de Administração da Petrobras. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 17, 2022

Após voltar de São Paulo, onde foi realizado o debate da Band, o presidente optou por manter suas atividades de campanha em Brasília nesta segunda-feira (17).