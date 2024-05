Ao lado de Lula em Alagoas, Lira defende emendas parlamentares em discurso

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu as emendas parlamentares no discurso que fez ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 9, em Alagoas. Lula tenta conter o avanço do Congresso sobre o Orçamento para interromper a perda de poder pela Presidência da República.

Emendas parlamentares são frações do Orçamento cujos destinos deputados e senadores têm o direito de definir.

Lira citou uma série de municípios do interior alagoano, e disse: “Quem é desses municípios sabe que através das Codevasf, uma empresa do governo federal, através da Funasa, uma empresa do governo federal, através de emendas parlamentares que tantos falam e tantos denigrem, levamos água através do canal do sertão para toda a zona rural de Água Branca.” Ainda citou outras obras realizadas no Estado por esses meios.

Arthur Lira também afirmou que a polarização política deu trégua nos últimos dias para buscar soluções para o Rio Grande do Sul, atingido por uma série de enchentes.

“Começamos uma semana deixando a polarização em suspenso quando o senhor convidou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e ao do TCU para irmos ao Rio Grande do Sul cuidar das vítimas que sofrem com o desastre ambiental. E a polarização desse País deu uma trégua, sob seu comando e convite, para que todos os poderes pudessem se unir para ajudar nossos irmãos no Rio Grande do Sul”, disse o presidente da Câmara.

A solenidade da qual os políticos participam ainda estava em andamento quando este texto foi fechado. Trata-se da assinatura da ordem de serviço das obras do trecho V do Canal do Sertão Alagoano, em São José da Tapera (AL).

A plateia, mobilizada principalmente pelo grupo político do senador Renan Calheiros (MDB-AL), vaiou Lira no começo do discurso do deputado. Lira e Renan são adversários políticos, mas estavam no mesmo palanque.

Estadão Conteúdo.