Ao lado de Doria, Zema cita diferenças com Bolsonaro

São Paulo, 25 – O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), justificou seu apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022 “muito mais” por ter visto o que o governo do PT fez com o Estado e com o País do que “por concordar” com as propostas do ex-presidente. Zema participou ontem de evento promovido pelo Lide, com a presença do fundador do grupo empresarial, o ex-governador paulista João Doria.

“Durante a pandemia, tive posição totalmente diferente da dele. Tanto é que Minas foi o Estado, excluindo Norte e Nordeste, com a menor taxa de mortalidade no Brasil. Está aí um exemplo claríssimo”, disse Zema ao ser questionado pelo Estadão sobre com quais propostas de Bolsonaro ele discorda. “Em Minas, apesar de termos 320 mil funcionários públicos, eu não tenho nenhum parente. Então, também temos aí uma diferença.”

Estadão Conteúdo