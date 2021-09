Anvisa recomenda isolamento de comitiva de Bolsonaro após infecção de Queiroga

O avião presidencial com o presidente Bolsonaro decolou na noite de terça-feira (21) dos Estados Unidos e tinha pouso previsto para hoje

Ricardo Della Coletta e Mateus Vargas

Brasília, DF

Após o ministro Marcelo Queiroga (Saúde) ter testado positivo para a Covid-19 em Nova York, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recomendou o isolamento dos integrantes da comitiva presidencial que mantiveram contato com o titular da pasta.

O avião presidencial com o presidente Jair Bolsonaro decolou na noite de terça-feira (21) dos Estados Unidos e tinha pouso previsto para a manhã desta quarta (22) em Brasília. A agenda do presidente tem reunião prevista com Pedro Cesar Sousa, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência, no final da tarde.

A nota divulgada pela agência não cita Bolsonaro, mas interlocutores na agência sanitária dizem que a orientação deveria se aplicar também ao mandatário.

No comunicado, a agência informou que os membros da comitiva deveriam cumprir um período de isolamento de 14 dias, “nos termos do Guia de Vigilância Epidemiológica para COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde”.

Queiroga acompanhou Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU, realizada anualmente em Nova York.

O ministro foi o segundo integrante da comitiva brasileira que testou positivo para o vírus -um diplomata também se infectou- e deve permanecer isolado em Nova York antes de voltar ao Brasil.

A viagem de Bolsonaro foi marcada por um discurso negacionista na ONU, em que ele atacou medidas de distanciamento social e defendeu medicamentos comprovadamente ineficazes para a doença.

De acordo com a Anvisa, a recomendação de isolamento para os membros da missão que estiveram com Queiroga foi encaminhada à Casa Civil.

A Anvisa elencou quatro recomendações: que os membros da comitiva desembarquem no Brasil de forma a expor o minimo possível ambientes e pessoas; cumpram o período de isolamento de 14 dias após o último dia de contato com o caso confirmado de covid-19 [Queiroga], conforme o Guia de Vigilância Epidemiológica para COVID-19 publicado pelo Ministério da Saúde; cumpram isolamento na cidade de desembarque no Brasil, evitando novos deslocamentos ate que tenham ultrapassado o período de transmissibilidade do vírus; e sejam novamente testados em solo brasileiro.