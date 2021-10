Anvisa recebe ameaças por vacinação infantil contra covid-19

“Eles receberam correspondência eletrônica com ameaças de morte na hipótese de eventual aprovação pela Anvisa de vacinas para crianças”

Cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberam ameaças de morte após a divulgação de que a o órgão estaria estudando a imunização de crianças a partir de 5 anos contra a covid-19.

Segundo a agência, as ameaças foram feitas via e-mail. “Eles receberam, nesta quinta-feira (29/10), às 8h31, correspondência eletrônica com ameaças de morte na hipótese de eventual aprovação pela Anvisa de vacinas para crianças entre 5 a 11 anos”, informou em nota.

Além dos diretores, instituições escolares do estado do Paraná também foram ameaçadas. “Diante da gravidade do fato, a Anvisa informa que oficiou imediatamente às autoridades policiais e ao Ministério Público, nos âmbitos Federal, Estadual e Distrital, entre outras, para adoção das medidas cabíveis”, finalizou.

FDA

O pedido da Pfizer, a única vacina autorizada para imunizar pessoas com menos de 18 anos, de autorização para a Anvisa foi enviado após a Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora dos Estados Unidos, também autorizar na última terça-feira (26).