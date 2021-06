Anvisa analisa hoje novo pedido de autorização da Sputnik V

Pedido da Covaxin também é analisado nesta sexta (4). No caso da Sputnik V, é a segunda solicitação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode decidir nesta sexta-feira (4) o futuro das vacinas contra a covid-19 Sputnik V e Covaxin. Uma reunião que analisa pedidos de autorização de uso excepcional dos imunizantes no Brasil está marcada para às 14h.

No caso da vacina russa Sputnik V, é o segundo pedido feito pelos fabricantes. O primeiro foi rejeitado por unanimidade devido a falhas no protocolo dos estudos clínicos no último dia 26 de abril. Segundo a Anvisa, também faltaram dados técnicos, e a expectativa é que a nova solicitação contenha estas informações.

A Sputnik V é fabricada pelo Instituto Gamaleya. No Brasil, a farmacêutica União Química tem parceria com os russos para produção do imunizante. A sede da União Química fica no Distrito Federal, na região de Santa Maria.

A Covaxin também já chegou a ser rejeitada pela Anvisa em março deste ano, pelo mesmo motivo. A agência afirmou que a fabricante Bharat Biotech não apresentou certificação de boas práticas. As tratativas seguiram, e o novo pedido será analisado hoje.

A reunião da Anvisa ocorrerá por videoconferência. Assista.