Anderson Torres apresentou habeas corpus ao STF

O advogado de Anderson Torres afirmou que o pedido foi feito devido à “piora significativa” do seu quadro de depressão

Depois de ter tido ‘uma piora significativa do quadro clínico e uma severa crise’ devido ao estado de saúde delicado em que se encontra, Anderson Torres teve seu depoimento na Polícia Federal, que estava marcado para a última segunda-feira (24), adiado. E hoje, sua defesa apresentou habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o advogado do ex-secretário de Segurança Pública, o pedido foi feito devido à “piora significativa” do seu quadro de depressão. Ele está preso desde o dia 14 de janeiro, data em que voltou ao Brasil. Torres foi detido por suspeita de omissão diante das ações dos golpistas em 8 de janeiro deste ano, quando vândalos invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF.

Além disso, fontes ouvidas pela reportagem indicam que dados sigilosos do ex-secretário, que foram requeridos pelo deputado distrital Joaquim Roriz Neto, já estão em posse da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do DF (CLDF).

A CPI volta a se reunir amanhã (27), e também já recebeu o relatório de informações onde o Exército informa à PMDF que dentro do acampamento golpista, que ficou meses montado no QG de Brasília, existia tráfico de drogas, armas e também prostituição.