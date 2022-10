Análise: Bolsonaro tentou ‘furar bolha’ e mirou indecisos com bom-mocismo em entrevista

Apesar da temperatura alta da campanha, Bolsonaro começou a entrevista (por não comparecimento de Lula ao debate) mostrando tranquilidade

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, compareceu ao debate que virou entrevista, em uma semana marcada pelo endurecimento do Tribunal Superior Eleitoral no combate à divulgação de informações falsas e desinformação relacionadas à eleição. Essa foi uma resposta dura do tribunal ao aumento de mais de 1.600% nas denúncias de fake news e ao aumento de 436% nos casos de violência política nas redes em relação às eleições de 2018.

Desviou da dividida com Alexandre de Moraes, negando que apoiaria um pedido de impeachment contra o presidente do TSE, apesar de criticá-lo constantemente em seus discursos de campanha. Afirmou ter compromisso com a democracia e, principalmente, com a liberdade apesar de sua, também constante, defesa do regime militar.

Perguntado sobre o orçamento secreto respondeu, placidamente, que não tem nada a ver com isso, apesar de ser o responsável pela execução orçamentária. Voltou a negar que, em seu governo, o desmatamento da Amazônia cresceu continuamente. Quando questionado sobre o origem dos recursos necessários para financiar suas promessas disse que, em parceria com o Congresso e com seu ministro Paulo Guedes, todos os problemas seriam resolvidos.

“Nosso governo foi muito melhor do que os anteriores“, diz Bolsonaro sobre desmatamento.

Em uma disputa apertada, o bom-mocismo ajuda Bolsonaro a “furar sua bolha” como dizem os analistas. Mira no eleitor indeciso e tenta, a todo custo não assustá-lo. Mas sabe que deve convencê-los, também a todo custo, a não votar em seu adversário. Para isso, sobe um pouco o tom em vários momentos e lembra os casos de corrupção da gestão petista e diz que Lula quer controlar a mídia.

Só nas considerações finais, embevecido por suas próprias palavras, Bolsonaro se solta. Excita a direita mais radical usando termos fantasiosos como “ideologia de gênero”. Convoca essa direita, excitada por suas elucubrações, a ver um vídeo que mostraria o que essa esquerda pretende fazer com a família, estimulando, desse modo, a disseminação de mais fake news.

Se algum eleitor indeciso chegou até o final da entrevista e não se incomodou com a semelhança com a Voz do Brasil provavelmente votará em Bolsonaro. A ausência de Lula facilitou em muito o autocontrole de Bolsonaro. Certamente são poucos os indecisos que viram o debate até o fim e a campanha de Lula pode minimizar os efeitos de sua ausência. Mas a eleição será decidida no fotochart e cada voto conta.

‘Não existe convite para Moro voltar ao governo‘, diz Bolsonaro.

