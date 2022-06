Aluno cita Hitler em anuário da Avenues, escola mais cara de SP

Os exemplares foram impressos e distribuídos para parte dos estudantes

Isabella Menon

São Paulo, SP

Um aluno da Avenues, escola de Nova York com uma unidade em São Paulo, citou uma frase do líder nazista Adolf Hitler no anuário do colégio. Os exemplares foram impressos e distribuídos para parte dos estudantes.

Escrita em inglês, a frase diz que “qualquer um pode lidar com a vitória, mas só os poderosos podem suportar a derrota”. Abaixo da declaração, o aluno inclusive colocou o nome do ditador alemão.

A Avenues é considerada a escola mais cara da capital paulista, com mensalidade acima dos R$ 12 mil. Procurado, o colégio confirmou o ocorrido para a reportagem.

Nesta quinta-feira (2), ao perceber a citação, a escola enviou um comunicado aos pais e responsáveis dos alunos. Assinada por John Ciallelo, diretor do ensino fundamental 2 e ensino médio do colégio, ela afirma que “embora a frase em si, isoladamente, não seja ofensiva, o fato de ser uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo e não tem lugar no nosso anuário, nem em nenhum lugar na nossa comunidade.”

A Avenues diz ainda que a citação da frase atribuída a Hitler não foi identificada durante o processo de edição e revisão do anuário. Por isso, ele foi distribuído normalmente para os formandos nesta semana.

“Lamentamos muito que isso tenha acontecido e nos desculpamos, já que sabemos que ver uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo”, segue a nota. A escola afirma que vai rever os protocolos de edição para evitar que episódios como este voltem a se repetir.

O colégio informou que está coletando todos os exemplares que já foram distribuídos para reimprimir a página sem a citação. “Também vamos reimprimir essa página nos outros anuários antes de distribuí-los aos alunos do 6º ao 11º ano [a escola segue a nomenclatura americana para identificar as séries].”

O colégio, localizado no bairro do Morumbi, informou ainda que está conversando com os alunos para reforçar valores de “acolhimento, segurança e respeito.”

Na carta, o colégio informa que o assunto foi reportado à Federação Israelita de São Paulo e que estava em contato com o presidente da instituição para pedir desculpas.

A reportagem questionou se o aluno responsável pela citação sofreria alguma repressão, mas o colégio disse apenas que “o assunto será tratado internamente”.

Presidente da Federação Israelita, Marcos Knobel afirma que a escola foi rápida e mandou um comunicado para a entidade emitir uma nota para a instituição de ensino.

“A escola logo se responsabilizou. Estamos em contato com a escola que se mostrou solícita e pediu desculpas”, disse ele que atribui ao colégio a responsabilidade de investigar os motivos do aluno ter citado Hitler no anuário.

“A maior lição disso é a necessidade de educar toda a nossa sociedade sobre o que foi o Holocausto, o que foi o nazismo”, diz Knobel. “Independente da classe social, muitas não sabem e desconhecem o que foi esse período da história.”

Leia a carta da escola na íntegra:

Gostaria de informar a todos de um incidente que veio ao nosso conhecimento ontem e o que estamos fazendo em resposta. Ontem soubemos que um aluno incluiu uma citação de Adolf Hitler no recém impresso anuário da Secondary Division. Embora a frase em si isoladamente não seja ofensiva, o fato de ser uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo e não tem lugar no nosso anuário, nem em nenhum lugar na nossa comunidade.

Infelizmente, a citação não foi identificada durante o processo de edição e revisão anterior à impressão e entrega do anuário aos nossos formandos ontem. Lamentamos muito que isso tenha acontecido e nos desculpamos, já que sabemos que ver uma citação de Adolf Hitler é extremamente ofensivo. Estamos revisando nossos protocolos de edição do anuário para garantir isso não volte a acontecer no futuro. Também estamos conversando com nossos alunos para reforçar nossos valores de acolhimento, segurança e respeito, além das nossas expectativas de que esses valores sejam seguidos sempre.

Além disso, estamos coletando todos os anuários distribuídos para os formandos e imprimindo novamente a página que continha essa citação. Também vamos reimprimir essa página nos outros anuários antes de distribuí-los aos alunos do 6º ao 11º ano.

Estou tratando desse assunto diretamente com o aluno envolvido e sua família. Sei que todos vocês compreendem que não compartilhamos detalhes de circunstâncias que envolvem alunos individualmente, incluindo consequências disciplinares.

Também soubemos que esse assunto foi reportado à Federação Israelita de São Paulo. Estamos em contato com o presidente da Federação para nos desculparmos diretamente e informá-lo das ações corretivas que estamos tomando.

Mais uma vez, pedimos desculpas por esse grave descuido no processo de produção do nosso anuário e a ofensa causada. Se tiverem qualquer dúvida, por favor entrem em contato comigo.