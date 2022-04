Almoço entre Araújo e Leite foi gota d’água para Doria mexer na campanha

Segundo nota, Araújo “relativizou a candidatura” e, essa postura, “considerada pouco agregadora, motivou a decisão”

Fábio Zanini

O almoço entre o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e Bruno Araújo foi a gota d’água para o ex-governador de São Paulo João Doria tirar o presidente nacional do PSDB da sua equipe de campanha. O encontro foi revelado pelo Painel nesta quinta-feira (14). Doria decidiu substituir Araújo pelo presidente estadual do PSDB, Marcos Vinholi.

Doria havia convidado Araújo para ser o coordenador de sua campanha em dezembro. Segundo nota divulgada pela equipe do tucano, Araújo “relativizou a candidatura de Doria” em declarações recentes e, essa postura, “considerada pouco agregadora, motivou a decisão”.

Nas redes sociais, Araújo ironizou a decisão de Doria e afirmou que nunca fez questão de exercer esse cargo. “Ufa! Comando que nunca fiz questão de exercer. Aliás, ele sabe as circunstâncias em que e o porque ‘aceitei’ à época. Aliás, objetivo cumprido!”, escreveu. O perfil oficial do PSDB no Twitter compartilhou a publicação de Araújo.

Eduardo Leite e Araújo almoçaram no Nino Cocina, em São Paulo e, segundo relatos, trataram da necessidade de manter o clima tranquilo no partido neste debate para definição da candidatura presidencial. Segundo interlocutores de Doria, a articulação “a olhos vistos” não foi bem recebida.