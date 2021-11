Aliado de Bruno Covas e ex-líder de Doria na Câmara decidem apoiar Eduardo Leite

Como mostrou o Painel, Leite tem buscado o apoio dos brunocovistas para ter um trunfo simbólico sobre seu principal adversário nas prévias

Orlando Faria, secretário de Habitação da Prefeitura de São Paulo e um dos principais aliados de Bruno Covas, e Aurélio Nomura, vereador que foi líder de João Doria na Câmara Municipal, decidiram apoiar Eduardo Leite nas prévias presidenciais do PSDB.

Eles se encontraram com o governador gaúcho nesta segunda-feira (8) e oficializaram o apoio. Faria, próximo de Bruno Covas desde o período em que conviveram na Juventude Tucana, ocupou diferentes postos no primeiro escalão da prefeitura nos últimos anos e tem influência em diretório do interior de São Paulo. Nomura tem seu reduto eleitoral concentrado na zona sul da capital.

A reunião desta segunda ocorreu na casa do vereador Xexéu Tripoli, também do PSDB, que já havia anunciado apoio a Leite.

Como mostrou o Painel, Leite tem buscado o apoio dos brunocovistas para ter um trunfo simbólico sobre seu principal adversário nas prévias.

Bruno Covas foi vice de Doria durante na Prefeitura de São Paulo e tornou-se o titular quando o então prefeito decidiu deixar o cargo e concorrer ao governo do estado.

Nas contas do governador gaúcho, o sucesso nessa articulação teria duplo impacto: por um lado, ele receberia o apoio do grupo de um dos principais aliados que o governador de SP fez na política. Por outro, ficaria associado a um sobrenome potente na história tucana.