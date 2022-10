Alexandre Frota quita dívida de R$ 90 mil com Caetano Veloso

Na ocasião, a juíza responsável pelo caso considerou que os insultos proferidos por Frota “não foram superficiais”

O deputado federal Alexandre Frota, que na última semana apresentou seu pedido de desfiliação do PSDB, enfim pagou a dívida de R$ 90 mil que tinha com o cantor Caetano Veloso. A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Ancelmo Gois e confirmada pela Folha de S.Paulo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a juíza Lindalva Silva, da 11ª Vara Cível do TJRJ, julgou extinta a execução contra Frota. A dívida era referente a uma ação por danos morais aberta por Veloso que se sentiu ofendido por ter sido chamado de “pedófilo”, “ladrão” e “estelionatário”.

Frota já havia sido condenado pela Justiça do Rio a pagar R$ 60 mil, quantia corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, por ofensas feitas ao artista no Twitter.

Entre outras coisas, o político acusou Veloso de pedofilia ao relembrar o início do relacionamento de Caetano com sua mulher Paula Lavigne, 51, quando a produtora cultural tinha 13 anos.

Na ocasião, a juíza responsável pelo caso considerou que os insultos proferidos por Frota “não foram superficiais” e levaram internautas a atacar o músico.