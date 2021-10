Alexandre de Moraes manda prender bolsonarista Allan dos Santos

O ministro ainda ordenou que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da Difusão Vermelha da Interpol

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou, nesta quinta-feira (21), a prisão preventiva de Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista. Moraes ainda pediu ao Ministério da Justiça que inicie o processo de extradição dele que está com o visto vencido nos Estados Unidos.

Moraes também determinou bloqueio de todas as contas bancárias vinculadas a Santos, além da proibição dos repasses de dinheiro das plataformas para os canais e contas dele.

O ministro ainda ordenou que a Polícia Federal inclua o mandado de prisão na lista da Difusão Vermelha da Interpol, de forma a garantir que ele seja preso e volte para o Brasil. A embaixada dos EUA também foi acionada. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a decisão do ministro.

Allan dos Santos é atualmente investigado no inquérito das fake news e ataques aos ministros do Supremo e no que investiga atos antidemocráticos. O bolsonarista deixou o país em julho, ao ser alvo de operações, com um visto de turista que estaria vencido desde fevereiro.

Nas últimas semanas, diversas redes sociais suspenderam as contas do blogueiro e do seu site, o Terça Livre, também por ordem de Moraes no inquérito das milícias digitais.