Alexandre de Moraes faz balanço das eleições e comemora a democracia

“A democracia venceu mais uma vez no Brasil”, disse Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Quatro dias após a realização do segundo turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez o balanço do pleito. Segundo ele, o Brasil teve a maior participação de eleitores, com uma taxa de abstenção, de votos brancos e nulos menor do que em eleições passadas.

“Os brasileiros demonstraram confiança nas urnas, escolhendo seus candidatos e participando da festa da democracia”, afirmou o ministro.

Moraes aproveitou também para agradecer aos observadores estrangeiros que participaram das Missões de Observação Eleitoral Internacional, que reiteraram a total confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e das urnas eletrônicas, que mais uma vez mostraram sua eficácia, produzindo resultados rápidos que foram divulgados sem contratempos.

Além disso, pela primeira vez os boletins de urna impressos foram divulgados imediatamente na internet e na porta de cada seção eleitoral, e nenhuma divergência de número foi encontrada, demonstrando total transparência do Tribunal Superior Eleitoral.

“As eleições acabaram democraticamente no último domingo. O TSE proclamou o vencedor, que será diplomado até o dia 19 de dezembro e depois tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Isso é democracia, isso é alternância de poder, isso é estado republicano. Não há como se contestar um resultado democraticamente divulgado com movimentos ilícitos, antidemocráticos e criminosos, que serão combatidos e os responsáveis apurados e penalizados. A democracia venceu novamente no Brasil”, finalizou Alexandre de Moraes.