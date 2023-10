Alexandre de Moraes condena mais seis réus por 8 de janeiro

Os réus foram presos em flagrante dentro do Palácio do Planalto

Nesta sexta-feira, 27 de outubro de 2023, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu seu voto condenatório para mais seis réus ligados aos eventos de 8 de janeiro. As penas variam de 14 a 17 anos de prisão, dependendo do grau de participação na invasão e vandalismo dos prédios dos Três Poderes.

Esses réus foram formalmente acusados pela Procuradoria Geral da República (PGR) por cinco crimes graves: a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar das acusações, as defesas dos réus negam veementemente os crimes imputados, alegando falta de evidências substanciais para sustentar as alegações. Os julgamentos foram transferidos para o plenário virtual neste mesmo dia, 27 de outubro. Os ministros têm até 7 de novembro para registrar seus votos sobre o caso. Até as 5h20 desta sexta-feira, apenas o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, havia sido divulgado publicamente.