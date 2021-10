Alessandro Vieira pede, e Renan retira Heinze da lista de pedidos de indiciamento por defender cloroquina

O relator havia proposto o indiciamento de Heinze por disseminação de fake news, por sua defesa dos medicamentos do chamado Kit Covid

Cosntança Rezende, Mateus Vargas e Renato Machado

BRASÍLIA, DF

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), decidiu excluir o nome do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) do relatório final da comissão. O relator havia proposto o indiciamento de Heinze por disseminação de fake news, por sua defesa dos medicamentos do chamado Kit Covid. Heinze poderia responder pela tipificação de incitação ao crime.



O pedido de retirada do nome de Heinze partiu do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o mesmo que havia apresentado requerimento pela inclusão. Vieira afirmou que recebeu pedido do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mas que sua decisão se deu por “mérito”.



“Não se gasta vela com defunto ruim”, afirmou Vieira. “Essa CPI fez um trabalho, prestou um serviço ao Brasil, muitíssimo relevante. Eu não posso a essa altura colocar em risco nenhum pedaço desse serviço por conta de mais um parlamentar irresponsável. Então peço a vossa excelência que faça a retirada”, completou.



Vieira ainda completou que muitos argumentaram que a defesa de teses negacionistas na tribuna poderia ser um atenuante, por conta da imunidade parlamentar. Ele considerou, por outro lado, um “agravante”.