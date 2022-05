Alckmin quer aliados de confiança na coordenação de campanha de Lula

Uma das contribuições de Geraldo Alckmin (PSB) como vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será na defesa de um amplo programa de PPPs

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) já avisou o comando da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que quer ter pessoas de confiança na coordenação de campanha e do programa de governo.

Ele ainda espera, no entanto, uma definição sobre qual será o tamanho de seu estafe.

Uma das contribuições de Geraldo Alckmin (PSB) como vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será na defesa de um amplo programa de PPPs (Parcerias Público-Privadas), baseado nas ações que ele adotou como governador de São Paulo.

Em 2004, quando estava na chefia do Executivo paulista, Alckmin patrocinou uma lei das PPPs que incluiu a criação da CPP (Companhia Paulista de Parcerias), uma espécie de fundo garantidor para as empresas privadas que participassem de projetos do estado.