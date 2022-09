Alckmin chama Bolsonaro de ‘Bozo’ e diz que política não se faz com ‘motociata’

Alckmin criticou a atuação do atual governo no combate à pandemia da covid-19 e a política armamentista de Bolsonaro

Em encontro com trabalhadoras domésticas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande SP, ao lado do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se referiu ao presidente Jair Bolsonaro (PL) como “Bozo” e disse que política se faz com diálogo, e não com “motociata e nem jet-ski”

“Eleição é comparação. Nós tivemos cinco ministros da Educação nesse período aí do Bozo. Andou para trás a educação”, disse à plateia majoritariamente feminina. “Um bom governo começa pela campanha. E programa de governo se faz assim, ouvindo, dialogando, conversando, participando. Não é fazendo motociata e nem jet-ski”, afirmou o ex-governador de São Paulo.

Alckmin criticou a atuação do atual governo no combate à pandemia da covid-19 e a política armamentista de Bolsonaro. Disse ainda que a inflação não é apenas de 9%. “A inflação de alimento é mais de 30%. A inflação do café da manhã e do almoço é mais de 30%. A economia, se Deus quiser, com a experiência de Lula de oito anos, vai crescer muito”, afirmou.

Estadão conteúdo