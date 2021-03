Alberto Fraga e a esposa estão internados após testarem positivo para Covid-19

Alberto Fraga havia sido hospitalizado na última segunda-feira (22), enquanto Mirta já estava internada em um leito de UTI há dois dias

Oito dias após receberem o diagnóstico positivo para Covid-19, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), 64 anos, e sua esposa, Mirta Fraga, 56 anos, estão internados no Hospital Santa Helena (DF), nesta quarta-feira (24). De acordo com informações, o casal apresenta evolução no sintomas da doença.

O ex-deputado está sendo acompnahado em um quarto da unidade particular. Segundo ele, o ex-parlamentar sente desconfortos respiratórios.