Ala da União defende Rosângela Moro como vice de Bivar

Essa ala conta com dirigentes oriundos do DEM, que se opunham à presença do ex-ministro Sergio Moro

Fábio Zanini

São Paulo, SP Uma ala do União Brasil está defendendo a escolha de Rosângela Moro para compor a chapa presidencial com Luciano Bivar, que lançou sua pré-candidatura nesta quarta-feira (31). Essa ala conta com dirigentes oriundos do DEM, que se opunham à presença do ex-ministro Sergio Moro. Esses correligionários começam a admitir, até, que o ex-juiz concorra a outro posto que não à Câmara dos Deputados, o que poderia ajudar a formar uma bancada expressiva de federais. Eles afirmam que pode ser positivo para a União dar espaço para Moro concorrer ao Senado em São Paulo, caso o apresentador José Luiz Datena desista de disputar a vaga. Sergio Moro filiou-se à União Brasil nos últimos dias da janela partidária, abandonando o projeto de candidatura presidencial pelo Podemos. Em um primeiro momento houve forte reação de parte da legenda, e o ex-juiz anunciou que abria mão da candidatura nacional. Ele voltou atrás, mas recuou, novamente, diante de ameaças de impugnação da sua adesão.