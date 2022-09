Aécio rebate Lula e diz lamentar não ter evitado ‘tragédia’ de Dilma

Lula se referia à ação que o PSDB protocolou em 2014 questionando a reeleição de Dilma Rousseff (PT). Aécio era o candidato opositor

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) reagiu com ironia à declaração dada nesta segunda-feira (12) por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à CNN Brasil, em que o ex-presidente culpa o tucano pelo clima de animosidade existente hoje no Brasil.

Lula se referia à ação que o PSDB protocolou em 2014 questionando a reeleição de Dilma Rousseff (PT). Aécio era o candidato opositor naquele momento.

“Fico extremamente lisonjeado com as sucessivas homenagens que o presidente Lula me tem feito. Eu gostaria de ter tido a força política que ele me atribui para ter vencido as eleições em 2014 e poupado o Brasil da tragédia que veio depois”, afirmou Aécio, que é candidato a novo mandato de deputado federal.

Para o presidente do PSDB de Minas Gerais, deputado federal Paulo Abi-Ackel, “parece que Lula já escolheu o líder da oposição ao seu pretenso futuro governo, na hipótese ainda distante de vencer a eleição”.

“Como se diz aqui em Minas, ele está chamando o Aécio para dançar. E ele costuma ser bom de dança”, afirmou.