Advogados da União pedem a presidenciáveis escolha por lista tríplice

A diretoria da Anauni (Associação Nacional dos Advogados da União) elaborou um documento de 16 páginas com demandas da categoria, que começou a entregar na sexta-feira (23) aos presidenciáveis. Entre elas, a exigência de escolha do advogado-geral da União entre os servidores de carreira, preferencialmente por lista tríplice votada por eles próprios.

TSE proíbe filtro ‘Prefiro Lula’ após acusação de Ciro de roubo da logomarca

Na proposta, o ocupante do cargo máximo da pasta teria mandato de dois anos, podendo ser interrompido somente com autorização do Congresso Nacional. "Essa medida iria ao encontro da eficiência administrativa, corroborando a ideia de estabilidade e segurança da realização nas atividades estatais", argumenta a entidade. A Anauni pede ainda a mesma autonomia financeira e orçamentária concedida à DPU (Defensoria Pública da União) e que seja criada uma carreira de apoio, ou seja, que haja concurso para servidores realizarem atividades meio, como envio de ofícios e pesquisas documentais. "A AGU é hoje a única instituição que compõe o Sistema de Justiça Federal que não possui, ainda, carreira de apoio com o intuito de assessorar os seus membros na realização de suas atividades. A ausência de tal carreira de apoio significa sobrecarregar o membro da instituição e diminuir a eficiência de seu trabalho", justifica. Os advogados da União também defendem o honorário de sucumbência, ou seja, percentuais pagos aos advogados públicos quando ganham ações que revertem em pagamento de indenizações ou ressarcimentos à União. Eles afirmam que a política remuneratória viabiliza o atingimento de "resultados recordes".