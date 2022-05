Advogado que assina ação contra Moraes é ‘bolsonarista raiz’

Propositalmente alguém fora do circuito dos chamados advogados de grife, desses que já tem interlocução com ministros de cortes superiores

Juliana Braga

Brasília, DF

Os aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) que montaram a ofensiva de ataque ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes escolheram o advogado que assina as ações a dedo.

Eduardo Reis Magalhães, registrado na seccional do Paraná da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), é descrito por esses interlocutores como um “bolsonarista raiz”. Além disso, é propositalmente alguém fora do circuito dos chamados advogados de grife, desses que já tem interlocução com ministros de cortes superiores.

Tanto é que alguns dos conselheiros jurídicos de Bolsonaro foram pegos de surpresa e nunca tinham ouvido falar dele. Até o líder do governo, Ricardo Barros (PP), também do Paraná, desconhecia o profissional.

O Painel tentou contato com o advogado, mas ele não retornou as ligações.

Em mais uma ofensiva contra o Poder Judiciário, Bolsonaro apresentou na terça-feira (17) ao STF uma ação sob a alegação de abuso de autoridade de Alexandre de Moraes. O ministro Dias Toffoli negou, por não ver materialidade delitiva. Ato contínuo, Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República.