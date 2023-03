“Acho que a PM trabalhou bem”, diz ex-subsecretária da SSP-DF

A ex-subsecretária disse que a SSP-DF não tinha o número de policiais que estavam trabalhando naquele dia 8 de janeiro

Durante nova reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) realizada na manhã desta quinta-feira (9) na Câmara Legislativa do DF (CLDF), Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) deu seu depoimento sobre a invasão dos terroristas à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.

Durante sua fala, Marília disse que a polícia foi sim informada das ações dos manifestantes. “Fizemos o acompanhamento a cada minuto, de forma clara e pertinente. Na minha humilde opinião, a pasta trabalhou muito bem”, afirmou ela.

Presidente da CPI, Chico Vigilante discordou da afirmação. “Cada vez mais eu chego a conclusão que houve uma falha brutal da PMDF, e nós vamos entender o motivo dessa falha”, disse ele.

Ao ser perguntada sobre o efetivo da PMDF naquele dia, a ex-subsecretária disse que a pasta não tinha o número de policiais que estavam trabalhando naquele dia. Porém, completou lembrando que o número de manifestantes ‘não era tão grande’.

Em seguida, foi a vez de Hermeto afirmar que o que rolou não foi uma falha de um batalhão ou de uma instituição, e sim uma falha geral, desde a Inteligência, que deveria monitorar todos os passos dos manifestantes, até o soldado, que deveria estar fazendo o cordão de contensão.

Para completar, Marília lembrou que, apesar das mudanças na chefia da SSP-DF, com a chegada de Anderson Torres, por exemplo, não houve uma mudança radical de toda a equipe, principalmente daquela que participou da posse do presidente Lula.