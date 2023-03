CPI pede depoimento privado de Anderson Torres

Torres cumpre prisão em Brasília desde que voltou ao Brasil, no dia 14 de janeiro, e optou por não depor na CPI, o que é seu direito

Estava previsto o depoimento de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF (SSP-DF) para esta quinta-feira (9), durante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ele era o responsável por manter a ordem na capital federal no dia 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF foram invadidos por terroristas, mas estava em viagem pessoal nos Estados Unidos.

Desde então, ele cumpre prisão imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, acusado de omissão durante a invasão. Torres optou por não depor na reunião de hoje, o que é um direito legal dele. Porém, com a recusa, a CPI agora pede que o depoimento dele seja feito de forma reservada, sem transmissão ou presença de imprensa, apenas com participação dos membros do colegiado.

O requerimento foi feito por Chico Vigilante (PT), presidente da CPI. “Anderson Torres disse que tem muito a falar, então queremos que ele fale. Estamos colocando todas as condições para que ele venha, por isso estou apresentando esse requerimento”, disse o parlamentar.

A defesa do ex-secretário alega que ele já depôs na Polícia Federal, em uma reunião que durou mais de 10 horas.