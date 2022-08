90% dos jovens pedem que Amazônia esteja entre prioridades de candidatos

Essa faixa etária foi a única a colocar a preservação da floresta entre os principais pontos a serem discutidos pelos candidatos

Para 90% dos jovens entre 16 e 24 anos, a proteção da Floresta Amazônica deve ser prioridade dos candidatos à presidência, segundo pesquisa do PoderData.

Ainda de acordo com o levantamento, essa faixa etária foi a única a colocar a preservação da floresta entre os principais pontos a serem discutidos pelos candidatos.

“Nós, da Cooperação da Juventude Amazônida para o Desenvolvimento Sustentável (Cojovem), temos observado uma crescente conscientização das juventudes sobre a importância da Amazônia e a necessidade de estar ao lado de candidaturas e narrativas que apoiem a floresta e os nossos povos em pé. Falar de Amazônia é falar de emprego e renda, saúde, educação”, afirmou a engenheira sanitarista e ambiental Karla Giovanna Braga, cofundadora e diretora de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas na Cojovem.

Perguntados sobre a importância da proteção da Amazônia para o futuro do Brasil, 71% dos entrevistados entre 16 e 24 anos afirmaram ser muito importante; 25% mais ou menos, e 3% pouco importante. No teste de frases, quando solicitados a escolher entre uma delas, 63% dos jovens optaram por “A defesa da Amazônia é necessária para o futuro da economia e do Brasil”. Já “A defesa da Amazônia é necessária porque a floresta é uma obra de Deus” foi escolhida por 24%; e “a defesa da Amazônia é necessária por uma questão ética”, por 7%. Cinco por cento não souberam responder.

“As juventudes vêm percebendo que a preservação da Floresta Amazônica é uma medida de extrema importância econômica, social e ambiental para recuperação resiliente e sustentável do Brasil, ainda mais no pós-pandemia”, acrescentou a diretora.

Governo federal e eleições 2022

A atuação do governo federal para a proteção da região foi considerada ruim ou péssima por 51% dos jovens entrevistados; 22% acham regular; 14% ótimo/bom, e 13% não sabem. Para 67%, o governo federal não está trabalhando para combater crimes como grilagem, tráfico de drogas e exploração ilegal de madeira na Amazônia. Responderam que sim, 15%; e 18% não sabem.

Já oito entre dez dos entrevistados de 16 a 24 anos (81%) acham que os candidatos a presidente devem incluir em seus planos de governo medidas para combater crimes na Amazônia. Somente 15% responderam que não, e 4% não sabem. “Territórios não fiscalizados dão margem para que atividades ilícitas se propaguem cada vez mais. E essa situação não deve ser tolerada por todos que são a favor da vida neste país”, disse Karla Giovanna Braga, que também é embaixadora da juventude pelo escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC).