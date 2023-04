8/1: Moraes determina quebra de sigilo de imagens do GSI

Moraes ainda determinou que a PF colha depoimentos de todos os servidores do GSI que aparecem nas filmagens para “aferição das condutas individuais”

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (21), que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência a quebre o sigilo e encaminhe, em até 48 horas, as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto capturadas nos atos golpistas, ocorridos no dia 8 de janeiro.

Nesta semana, a CNN divulgou um vídeo onde o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, aparece circulando pelos corredores do Planalto durante a invasão dos golpistas junto a outros agentes e não intervindo na movimentação.

Sendo assim, Moraes ainda determinou que a Polícia Federal (PF) colha depoimentos de todos os servidores do GSI que aparecem nas filmagens para “aferição das condutas individuais”.

Mais cedo, Gonçalves Dias prestou depoimento durante cinco horas à PF e afirmou não ter nenhuma relação com os atos antidemocráticos.

Na data, um grupo de contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do STF e do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.