7/9: caravanas começam a chegar na Esplanada

A Secretaria de Segurança Pública decidiu que caminhões e outros veículos não poderão entrar na Esplanada, onde ocorrerá o movimento

A um dia das manifestações que celebra os 200 anos da Independência do Brasil, as primeiras caravanas chegam ao Distrito Federal. Os militantes são, em sua maioria, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Mesmo sem um representante oficial, os militantes estimam que 300 a 600 ônibus devem vir para as manifestações.

Ainda assim, a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) decidiu que caminhões e outros veículos não poderão entrar na Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá o movimento. O local está interditado desde ontem (05).

A decisão de proibir a entrada de veículos tem como base o evento do ano passado, quando manifestantes tentaram romper as barreiras policiais e invadir o Supremo Tribunal Federal (STF). Caminhoneiros ainda ficaram nas proximidades por uma semana, causando tensão entre os Três Poderes. Para o Supremo, o ato deste ano é de “elevado risco”.

O principal grupo de apoio de Bolsonaro pode estar desfalcado. Mesmo com o oferecimento do auxílio caminhoneiro, líderes da categoria não têm visto grande movimentação para o 7 de setembro.

Segundo o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC), Plínio Dias, caminhoneiros autônomos não têm mostrado apoio às manifestações.