51% aprovam governo Lula e 46% desaprovam, diz Quaest

A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (6) levantou a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A aprovação teve queda de três pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior feita em dezembro.

Foram ouvidas 2 mil pessoas pela Genial Investimentos entre os dias 25 e 27 de fevereiro, em 120 municípios. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Além da queda de 54 para 51% na aprovação, a reprovação subiu de 43 para 46. 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

A popularidade de Lula diminui ainda mais com os evangélicos, onde a reprovação é de 62% e a aprovação é de 35%. O presidente da República segue bem visto com a população que ganha até dois salários mínimos, 61% gostam do governo e 36% não gostam.

No recorte dos que ganham de dois a cinco salários, 45% estão contentes e 52 estão descontentes. A rejeição de Lula aumenta diante de quem ganha mais de cinco salários: 54%.