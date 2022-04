44% consideram regular governo de Cláudio Castro no Rio de Janeiro, diz Datafolha

A pesquisa do Datafolha indica que, até o momento, os investimentos realizados não foram suficientes para agradar ao eleitor

Italo Nogueira

Rio de Janeiro, RJ

A gestão Cláudio Castro (PL) à frente do governo do Rio de Janeiro é aprovada por 18% dos eleitores do estado e considerada ruim ou péssima por 25%, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (7) pelo Datafolha.

Segundos os dados, 44% consideram o governo regular e 13% dos entrevistados não responderam.

A taxa de aprovação do governador, que tenta a reeleição, é a mesma das intenções de votos para ele no cenário mais provável a se repetir em outubro. Neste levantamento, ele aparece em empate técnico com o deputado Marcelo Freixo (PSB), numericamente a frente com 22% da preferência dos entrevistados.

O levantamento foi realizado entre terça-feira (5) e esta quinta, entrevistou 1.218 eleitores no estado e tem margem de erro de três pontos percentuais. Ele está registrado no TSE sob o número RJ- 05998/2022.

A avaliação de Castro é melhor entre aqueles que também aprovam a gestão de Jair Bolsonaro, atingindo 37% neste grupo. O governador é do mesmo partido do presidente e deve contar com seu apoio na campanha.

Castro assumiu temporariamente o governo em agosto de 2020 após o afastamento de Wilson Witzel (PSC) pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) sob acusação de corrupção. A posse definitiva ocorreu em maio de 2021, após o impeachment do ex-governador.

Desde então o governador focou seus esforços na concessão dos serviços de saneamento básico, que lhe rendeu uma injeção bilionária nos cofres estaduais. O dinheiro extra foi destinado a obras em todo o estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa do Datafolha indica que, até o momento, os investimentos realizados não foram suficientes para agradar ao eleitor. Para 64% dos entrevistados, Castro fez menos do que o esperado pelo estado. Já 13% avalia que ele atendeu às expectativas enquanto outros 8% declaram que ele as superou.

O governador também não goza de confiança do eleitorado. Apenas 7% afirma confiar em tudo o que ele diz, enquanto 40% às vezes acredita. Declararam nunca confiar nele 43% dos entrevistados e 11% disseram não saber responder.

Apesar da melhora nos últimos meses nos índices de segurança pública, a violência ainda é uma das principais preocupações dos moradores do estado. Mais de um quarto dos entrevistados (27%) a apontaram como o maior problema do Rio de Janeiro, em empate técnico com a saúde.