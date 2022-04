PF e Receita encontram 790 kg de cocaína em meio a grãos de café em Santos

A droga apreendida ficará sob guarda da PF, que prosseguirá com as investigações com base em informações da Receita Federal

Uma ação conjunta da PF (Polícia Federal) e da Receita Federal no porto de Santos, na Baixada Santista, resultou na apreensão de cerca de 790 kg de cocaína. A droga estava oculta em meio à carga de grãos de café. A localização do entorpecente ocorreu na quinta-feira (7). O contêiner com a carga tinha como destino final o porto de Hamburgo, na Alemanha. A inspeção contou com um dos cães de faro da Alfândega da Receita Federal em Santos.

De acordo com a PF, o contêiner foi selecionado pela Área de Gestão de Riscos da Receita Federal com base nas análises das operações de exportação. Um dia antes, na quarta-feira (6), a Receita Federal havia apreendido 603 kg de cocaína que estavam em um carregamento de milho. Na semana passada, operação semelhante das duas instituições também havia frustado o envio ao exterior de cerca de 892 kg de cocaína, que também estavam ocultos em meio a 20 toneladas de café em sacas. Assim como o caso mais recente, o destino final da droga era o porto de Hamburgo. De acordo com a Receita Federal, um dos fatores que chamaram a atenção dos agentes para a apreensão ocorrida no dia 31 foi o mau estado do contêiner utilizado para o transporte da carga, que é de alto valor agregado. A droga apreendida ficará sob guarda da PF, que prosseguirá com as investigações com base em informações da Receita Federal. No dia 29 de março, uma outra inspeção da Receita havia localizado 47 kg de cocaína escondidos em um carregamento de limões. Na ocasião, o entorpecente estava escondido na estrutura de um contêiner refrigerado.