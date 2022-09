36% dizem não votar em Haddad de jeito nenhum, ante 24% em Tarcísio, mostra Datafolha

Carolina Linhares

São Paulo, SP

O líder da disputa para o Governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), é também o mais rejeitado, segundo a pesquisa Datafolha desta quinta-feira (1°). Não votariam nele de jeito nenhum 36% dos entrevistados –eram 30% na rodada anterior, de 18 de agosto.

Em seguida aparecem Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 24%, Altino Junior (PSTU), 19% , Elvis Cezar (PDT), 17%, Edson Dorta (PCO), 17%, Rodrigo Garcia (PSDB), 16%, Antonio Jorge (DC), 16%, Gabriel Colombo (PCB), 15%, Carol Vigliar (UP), 15%, e Vinicius Poit (Novo), 15% .

Os que rejeitam todos são 5%, outros 5% não rejeitam nenhum e 14% não sabem.

Na pesquisa anterior, Tarcísio era rejeitado por 22%. E Rodrigo, por 20%.

Na pesquisa de intenção de votos Haddad tem 35%, Tarcísio, 21% e Rodrigo, 15%.

A taxa de rejeição tem relação com o nível de conhecimento dos candidatos pelos eleitores.

O petista segue o mais conhecido de todos, com taxa bem acima dos adversários, embora Tarcísio e Rodrigo tenham crescido de forma considerável. Haddad era conhecido por 89% na rodada anterior ante 92% agora.

O atual governador é conhecido por 49%, enquanto Tarcísio tem 50%. Ambos tinham 35% antes.

Em seguida, os mais conhecidos são Gabriel (13%), Poit (12%), Edson (10%), Altino (10%), Antonio (10%), Carol (9%) e Elvis (8%).

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.808 pessoas em 74 cidades do estado de terça-feira (30) a quinta-feira (1°). A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, considerando um índice de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número SP-04954/2022.