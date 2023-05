‘01 de Bolsonaro’ na eleição, major Ailton foi expulso do Exército por desacato

Considerado peça-chave no “êxito” de fraude na carteira de vacinação da mulher de Cid, Ailton foi expulso do Exército

Um dos presos preventivamente na Operação Venire sob suspeita de envolvimento no esquema de fraude em cartões de vacinação, o advogado e militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros é aliado do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e mantém histórico de “irregularidades” nos quartéis.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, Ailton tem 61 anos, é major reformado e detém patrimônio declarado de R$ 388 mil. Nas redes sociais, se diz oficial da Academia Militar das Agulhas Negras e paraquedista militar e civil. No ano passado, quando disputou vaga de deputado estadual pelo PL, se apresentava como o “01 de Bolsonaro”.

Considerado peça-chave no “êxito” de fraude na carteira de vacinação da mulher de Cid, Ailton foi expulso do Exército após o Superior Tribunal Militar entender pela “imperiosa impossibilidade” de sua permanência na caserna. A decisão de expulsão é de 2006. À época, Ailton era capitão, mas, ao ser reformado, mudou a patente para major, seguindo as normas militares.

A expulsão levou em consideração casos em que o então capitão desacatou outros oficiais e fez críticas ao Exército em entrevistas. Em 2002, Ailton se envolveu em ocorrência de trânsito na Vila Militar no Rio e desacatou soldado da Polícia do Exército, tentando intimidá-lo. O STM também citou episódio em que Ailton, então candidato ao Legislativo estadual, em 2002, e ainda militar da ativa, distribuiu panfletos em que aparecia com uniforme do Exército e criticava a instituição e seus superiores. Para a Corte militar, o então capitão “por diversas vezes procurou diminuir a autoridade de soldados que zelavam pela segurança em áreas militares”.

Marielle

Na Operação Venire, Ailton é apontado como “intermediário” do esquema na prefeitura de Duque de Caxias (RJ). Após ajudar Cid, segundo a PF, Ailton pediu uma “contrapartida”: que o tenente-coronel intermediasse um encontro cujo tema seria o assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 2018.

A solicitação se deu em razão de Ailton ter tido ajuda do ex-vereador Marcello Siciliano na fraude. Em troca, pediu que o ex-ajudante de ordens conseguisse um encontro entre Siciliano e o cônsul dos EUA. O objetivo seria resolver um problema relacionado ao visto do ex-vereador decorrente do envolvimento do nome de Siciliano no caso Marielle.

Estadão Conteúdo