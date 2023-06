Polícia investiga caso de esquartejamento após descoberta de partes de corpo no interior de Santa Catarina.

Polícia Civil suspeita que partes de corpo encontradas no interior de SC sejam de mulher desaparecida em Videira.

Um corpo esquartejado foi descoberto no interior de Rio das Antas, Oeste de Santa Catarina, juntamente com a presença de roupas femininas na área, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Diante dessa descoberta perturbadora, foi aberto um inquérito para investigar o caso. As partes do corpo foram encontradas entre sexta-feira (16) e sábado (17) em uma região de mata do município. Até o momento, não há informações divulgadas sobre suspeitos envolvidos no ocorrido, e as autoridades continuam empenhadas em desvendar os detalhes dessa ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é a de que os restos mortais sejam de uma mulher que desapareceu em Videira, na mesma região. A investigação aguarda os resultados dos laudos para confirmar a identidade da vítima.

O restante do corpo foi com a ajuda do cão Hunter, que faz parte da equipe de cães de busca e resgate dos bombeiros, no sábado.

Os restos mortais foram entregues à Polícia Científica, órgão responsável por analisar e identificar a vítima.