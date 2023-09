Polícia do Rio marca depoimento de Bruno de Luca no caso de Kayky Brito

Bruno de Luca estava presente no momento do acidente e é considerado uma das principais testemunhas

Rio de Janeiro – RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro marcou para quarta-feira (6), o depoimento do Bruno de Luca na investigação sobre o atropelamento de Kayky Brito. O apresentador estava com ator no momento em que ele foi atingido por um carro quando atravessa uma das pistas da Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Bruno de Luca é considerado uma das principais testemunhas (a outra é a passageira do motorista do carro de aplicativo que atropelou Kayky) pelo delegado Ângelo José Lages Machado, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca). Imagens da câmera do quiosque em que os dois estavam mostram o momento do desespero do apresentador, após perceber que o acidente tinha acontecido.

Inicialmente o caso está sendo tratado como lesão corporal na condução de veículo automotor, e se ficar comprovado que o motorista de aplicativo trafegava acima da velocidade permitida, ele será indiciado pelo crime. O motorista prestou socorro e chamou a ambulância. O exame feito no IML não apontou traços de álcool no sangue do condutor.

Um boletim divulgado nesta segunda-feira (4) pelo Hospital Copa D’OR, Kayky segue “sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”. Ele passou por dois procedimentos com sucesso: fixação da fratura da pelve e do ombro direito.