PCDF divulga imagem de homem que cobra até R$ 2,5 mil por vaga de emprego falsa

Golpista cobrava até R$ 2,5 mil por vaga de emprego que não existia. Num dos caso, ele chegou a receber uma quantia de R$ 350

A Polícia divulgou a imagem de estelionatário do Gama que vendia falsas vagas de trabalho a pessoas desempregadas. Luiz Guilherme Moreira de Abreu, 28 anos, foi preso na sexta-feira, véspera de Natal depois de uma denúncia.

O estelionatário tentou aplicar o golpe contra uma vítima, oferecendo a ela emprego de brigadista. Para isso, teria de desembolsar R$ 2,5 mil. Desconfiada, a pessoa ligou para a polícia, que passou a investigar o golpista.

Ao verificar que tratava-se de um golpe, a polícia saiu à captura de Luiz e o prendeu. Apesar da tentativa frustrada pela polícia, o criminoso já havia feito outra vítima. Trata-se de uma pessoa interessada em vaga de segurança privada.

Para ser convincente, Luiz disse que deveria receber uma foto 3×4 e chegou até a pegar o tamanho de vestimenta do uniforme que seria confeccionado. A vítima encontrou-se com o autor no Gama, entregou a quantia de R$ 350 e recebeu a informação de que o recibo do valor pago seria entregue no primeiro dia de trabalho. Mas nunca mais o viu.

Com a divulgação do rosto dele, a polícia espera aparecerem outras vítimas do mesmo golpista.