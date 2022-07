Parlamentares pedem que TCU investigue uso do orçamento secreto em fraudes no SUS

Milhões de reais do orçamento controlado pelo centrão estariam sendo direcionados para prefeituras que falsificam números na saúde

Mônica Bergamo

Senadores e deputados dos partidos PT, Rede e PROS acionaram o TCU (Tribunal de Contas da União) pedindo investigação do suposto uso do orçamento secreto para bancar fraudes utilizando o Sistema Único de Saúde (SUS.)

O caso foi revelado pela revista Piauí. Segundo a reportagem, milhões de reais do orçamento controlado pelo centrão no Congresso estariam sendo direcionados para prefeituras que falsificam números na área da saúde. A maioria dos municípios está localizada no estado do Maranhão.

Os parlamentares solicitam que o tribunal instaure um processo de auditoria financeira e operacional. “Esses dados e fatos apontam para uma incoerência: diversos municípios, de pequeno porte, no estado do Maranhão -e comparativo a outros entes-, em que pese tenham sido contemplados com recursos vultosos para ações de saúde por meio das emendas orçamentárias, não apresentam melhoras significativas da assistência”, afirma o documento.

“É sabido que os recursos para a saúde são escassos, portanto inadmissível que esses sejam utilizados de forma inadequada, prejudicando outros municípios que fazem uma boa gestão e, mais importante, que se assegure equidade na distribuição destes parcos recursos”, seguem os parlamentares.​

Entre os signatários estão os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Jaques Wagner (PT-BA) e Zenaide Maia (PROS-RN), além dos deputados Alexandre Padilha (PT-CE), Érika Kokay (PT-DF), Jorge Solla (PT-BA) e Henrique Fontana (PT-RS).