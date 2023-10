Para defender Gretchen, Bia Miranda agrediu rapaz por ter falado mal da cantora

A influenciadora contou que acabou suspensa da escola de freiras na qual estudava depois bater em um colega.

Minha gente, a Bia Miranda compartilhou com seus seguidores nesta sexta-feira (20) que sua primeira briga aconteceu na escola ao defender Gretchen. A cantora e eterna rainha do rebolado é avó de consideração da influenciadora, pois no passado, tentou adotar Jenny Miranda, que é mãe de Bia e está no elenco do reality A Fazenda 15.

“Eu já estudei em uma escola de freira e minha primeira agressão em escola foi lá, acredita? Eu estava na fila do lanche, não lembro se eles davam [ou se era comprado], só sei que o menino entrou na minha frente. Fui discutir com esse menino porque ele furou a fila. Aí ele veio e falou da minha avó”, falou Bia nos Stories do Instagram.



A influenciadora continuou dizendo que foi para cima do menino quando ele afirmou que sua avó era uma extraterrestre. “Foi na época que saiu no Balanço Geral [Record TV] que minha avó era ET. Ele falou isso. Saí empurrando o garoto, comecei a xingar ele de tudo, falei que se minha avó era um ET, ela ia pegar ele e sumir com ele. Minha primeira agressão. Aí eu fui suspensa da escola das freiras”, concluiu Bia aos risos.