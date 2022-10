Orcas são capazes de matar tubarão branco, segundo estudo

Os tubarões desapareceram da área após o ataque e, nos 45 dias seguintes, apenas um grande tubarão branco foi visto

Um grupo de cientistas conseguiu capturar o momento em que orcas mataram um tubarão branco na costa da África do Sul, em um vídeo que comprova a capacidade desses mamíferos de caçar um dos maiores predadores marinhos do mundo.

No vídeo, filmado em maio por um helicóptero e um drone, é possível ver as orcas perseguindo tubarões durante uma hora em frente ao porto de Mossel Bay, no sudoeste. A gravação foi utilizada em um estudo publicado nesta semana.

“Nunca foi observado esse comportamento anteriormente”, afirmou a principal autora do estudo, Alison Towner, especialista em tubarões na Marine Dynamics Academy, perto de Cidade do Cabo, em nota publicada nesta quarta-feira(5).

Os pesquisadores acreditam que outros três tubarões morreram durante a caçada das orcas. “As orcas são animais muito inteligentes e sociais. Seus métodos de caça em grupo as tornam predadores incrivelmente eficazes”, explicou Simon Elwen, especialista em mamíferos marinhos e também autor do estudo.

Até agora, sabia-se que as orcas costumam atacar outras espécies de tubarões, mas havia poucas evidências de ataques contra grandes tubarões brancos. O estudo, publicado na revista científica Ecology, não informa os motivos desse comportamento.

Segundo os autores, o fato de orcas aparecerem caçando em grupos sugere que a prática está se expandindo, já que estudos anteriores estabeleceram que animais pretos e brancos podem aprender uns com os outros por “transmissão cultural”.

Os tubarões desapareceram da área após o ataque e, nos 45 dias seguintes, apenas um grande tubarão branco foi visto, de acordo com o artigo. Isso confirmaria, dizem os autores, que os tubarões reagem fugindo.

Em casos observados anteriormente, os tubarões geralmente deixavam habitats antigos importantes, o que tem consequências para o ecossistema e o turismo, disse a bióloga marinha Alison Kock, dos parques nacionais da África do Sul.

© Agence France-Presse