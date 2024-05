PMDF precisa se livrar da extrema direita

Por Ricardo Vale*

Os moradores do DF estão cada vez mais assustados com os fatos e as ocorrências que afligem a Polícia Militar da capital federal. Uma instituição que todos devemos proteger, valorizar e respeitar.

Ao longo dos últimos anos, assistimos ao adoecimento da tropa e do comando infestados por uma ideologia e uma politicagem sem limites. São diversos os sintomas que confirmam o diagnóstico de enfermidade da instituição, provocada pela rendição da PMDF à ideologias que nada têm a ver com as suas tradições: comandantes que furam fila de vacinação; omissão no papel de defesa da ordem e da democracia (vide o episódio do 8 janeiro 2023); um elevado número de suicídios que acometem integrantes dos quadros funcionais; e por último, denúncias de prisão pela prática de tortura contra um policial em treinamento por outros colegas da tropa.

Lembro que a PMDF sempre buscou melhorar suas condições de trabalho e o exercício das suas funções na segurança pública. Lutou pelo fim do famigerado rancho; contra o regulamento disciplinar repressivo e abusivo; pelo auxílio fardamento e moradia; pela reestruturação de carreira e menor interstício para progressão funcional; pelo risco de vida; pelo auxílio alimentação decente e pela remuneração equivalente às demais forças da área de segurança.

A categoria sempre se pautou por uma atuação honrada. A favor da sociedade, contra o crime e a favor da dignidade da pessoa humana. Capturada pela extrema direita e pela idolatria partidária, uma parcela da instituição não cansa de produzir manchetes vergonhosas contra o laborioso trabalho dos nossos policiais.

Episódios de brutalidade policial; abordagens descontroladas, abuso de álcool e violência doméstica são agora uma constante. A comandante geral da tropa no DF já decretou o adoecimento da nossa polícia.

É preciso então livrar a PMDF do partidarismo e da politicagem sem fim da extrema direita. Sua função é de vital importância para a sociedade. Precisamos de uma tropa pronta para combater o crime e a bandidagem e não para idolatrar políticos.

Estamos dispostos a integrar um amplo movimento para resgatar a PMDF. Valorizar seus integrantes; promover melhorias na remuneração; ampliar a rede de assistência na área social e da saúde; assegurar direitos fundamentais como moradia; lutar por uma jornada de trabalho humana – que dispense o policial militar de realizar um infindável número de serviço voluntário em busca de um salário digno no fim do mês.

Para isso é preciso que a tropa se livre do vírus da ideologia extremada. A violência política, o preconceito racial; a discriminação social e os métodos ilegais e abusivos de treinamento ou no trabalho devem ser sumariamente rejeitados.

A idolatria partidária e a perseguição contra quem pensa politicamente diferente devem sair dos quartéis; das mentes e dos corações dos nossos policiais. Um sentimento de respeito à democracia, a diferença e a diversidade deve ser fomentado

O combate ao crime, em todas as suas formas e promovidos por qualquer segmento social, deve ser a prioridade. Queremos uma Polícia Militar digna. Sem envolvimento em episódios que mancham a sua história e drenam a vitalidade dos homens e mulheres que integram seus quadros.

Ricardo Vale é deputado distrital eleito pelo Partido dos Trabalhadores e vice-presidente da CLDF