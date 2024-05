Por Renata Bueno*

As mudanças climáticas têm sido um tema central em discussões globais, afetando diferentes regiões do mundo de maneiras diversas e impactantes. Vamos explorar as mais recentes mudanças que se manifestaram em Portugal, Rio Grande do Sul e em Roma.

Em Portugal, a crise climática se tornou evidente com as situações que ocorreram recentemente, como os incêndios florestais sendo mais frequentes e intensos. Dados recentes divulgados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apontam que, a temperatura média em Portugal teve alteração desde o século XIX e tem tendência a aumentar mais, por culpa da urbanização. Além disso, Portugal teve uma crescente significativa em relação a 2019 no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, sendo o terceiro país com maior crescimento em políticas climáticas, ficando atrás da Suécia e da Nova Zelândia, o que contribui para a prolongada seca e condições propícias a incêndios.

Na cidade de Roma, na Itália, episódios de chuvas intensas têm se tornado mais comuns, causando inundações e problemas de infraestrutura. Em outubro de 2021, uma forte tempestade inundou ruas e praças emblemáticas, evidenciando os desafios enfrentados pelas cidades em um contexto de mudanças climáticas, em 2023 a situação se repetiu e afetou muitas regiões da Itália. Mesmo com cerca de 3 mil anos, a cidade está em constante preservação histórica, com essas mudanças climáticas muitos locais com memórias antigas precisaram ser restaurados.

No Rio Grande do Sul, o impacto das mudanças climáticas se manifestou de maneira trágica recentemente, com inundações catastróficas que devastaram comunidades e causaram prejuízos enormes, comovendo não apenas o Brasil como o mundo, recebendo ajuda de diversas Instituições e personalidades. As chuvas intensas e o aumento do nível dos rios são indicativos claros do impacto das alterações climáticas na região.

Esses exemplos demonstram os efeitos das mudanças climáticas ao redor do mundo. A urgência em enfrentar essa crise global requer ações coletivas e políticas concretas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e promover a colaboração e a coletividade das comunidades diante desses impactos.