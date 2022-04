Dia do Contabilista: São eles, a peça fundamental para o crescimento do nosso país

Foram eles que acreditaram na transformação positiva que a tecnologia poderia proporcionar em sua rotina e na dos seus clientes

Leonardo Gonçalves*

“Trabalharemos, pois, bem unidos, tão convencidos de nosso triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o Dia do Contabilista Brasileiro”. Foi assim que o senador e Patrono dos contabilistas, João Lyra, instituiu o Dia do Contabilista, em 1926.

Se não fosse o trabalho dos mais de 600 mil profissionais da contabilidade no Brasil, sabemos que a saúde das empresas do nosso país, e incontáveis empreendedores, não teriam êxito em suas operações. Interpretar e relatar informações financeiras é uma tarefa árdua, necessária para o bom planejamento e resultados. Além disso, são datas, relatórios, balanços, leis, consultoria… e aperfeiçoamento contínuo. Os profissionais contábeis a cada dia ganham mais destaque em sua atuação, merecidamente.

Foram eles que acreditaram na transformação positiva que a tecnologia poderia proporcionar em sua rotina e na dos seus clientes. Foram eles que, desde o início, apoiaram o uso da certificação digital e, por consequência, processos mais rápidos, simples e transparentes. Aliás, eles não só apoiaram como incentivam o uso do certificado no dia a dia de seus clientes em outras atividades, como para a assinatura de documentos, transformando-o em um instrumento de gestão e um importante aliado das empresas.

São eles que contribuem para o crescimento do nosso país, ajudando na abertura e sustentabilidade das companhias. No ano passado, o Brasil bateu recorde no número de novos negócios. Foram mais de 4 milhões, sendo 1 milhão e 200 mil deles apenas no 3º quadrimestre do ano. E, com certeza, eles têm participação neste marco importante para a economia do nosso país, que impacta diretamente a sua, a minha e a vida de incontáveis pessoas. Por isso, para eles e por eles, nós estaremos sempre por aqui. Feliz Dia do Contabilista.

*Leonardo Gonçalves é diretor de Relações Institucionais da CertiSign, IDTech especialista em identificação e segurança digital e Autoridade Certificadora líder no país.