Como a IA interfere na área de medicina

Por Rafael Delgado*

A medicina evolui a passos largos ao longo dos anos desde a sua criação. A fim de melhorar o bem-estar, tratar desde as mais simples enfermidades até as doenças mais graves, e também elevar a qualidade de vida das pessoas, é uma ciência que se desenvolve para acompanhar a evolução humana e as suas consequentes realidades.

Com os avanços tecnológicos a medicina passou a ter uma ascensão ainda mais expressiva com a criação de recursos muito mais eficientes, equipamentos inovadores e uma gama de mecanismos em excelência que trouxeram tratamentos e soluções ainda mais eficazes para as necessidades do ser humano.

A chegada da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial é um recurso inovador, que há poucos anos ingressou em nosso cotidiano através das câmeras de segurança, dos recursos automotivos, dos sistemas de gestão empresariais, dos aplicativos de celulares e em outros diversos recursos tecnológicos que surgem ao decorrer do tempo. Hoje essa tecnologia – que se resume em uma combinação de algoritmos projetados para criar máquinas que tenham as mesmas capacidades de um ser humano – está presente nos mais diversos cenários em que vivenciamos.

Essa poderosa ferramenta também alcançou a área da saúde, mais especificamente, a medicina, com inúmeros benefícios. A regulamentação da telemedicina no Brasil, que ocorreu durante a pandemia de Covid-19, trouxe uma nova realidade para a população, surgindo aí o atendimento no formato remoto. Uma inovação em meio ao caos em que estávamos vivendo. E foi, principalmente, através daquele novo formato de atendimento, que a tecnologia das Inteligências Artificiais começou a ser ainda mais explorada e reconhecida na medicina.

Veja como essa ferramenta pode ser uma grande aliada nos consultórios médicos e hospitais:

– Auxilia no atendimento inicial ao paciente que busca por um profissional;

– Auxilia nos exames de imagem e nos diagnósticos;

– Auxilia na indicação do tratamento ideal para cada caso;

– Auxilia na gestão de clínicas e hospitais;

– Auxilia na área de recursos humanos e em setores administrativos;

– Auxilia no pós-atendimento

– Auxilia e atua de forma importante no marketing de clínicas e médicos, ajudando na comunicação, relacionamento direto através de sites e mídias sociais.

São diversos os benefícios na medicina atrelados à tecnologia de Inteligência Artificial. Além das vantagens listadas, ela também auxilia na diminuição de possíveis erros humanos e pode, ainda, desempenhar um papel fundamental na universalização da saúde, minimizando o investimento em logística e diminuindo o tempo de espera para diagnósticos. Outra possibilidade significativa é que a Inteligência Artificial poderá auxiliar no enfrentamento às doenças tropicais e epidemias, através do cruzamento de dados de pacientes infectados, fatores ambientais e demais panoramas úteis para determinar estratégias de solução e, inclusive, orientar políticas públicas na saúde.

Contudo, a Inteligência Artificial é uma ferramenta que ainda precisa ser bastante explorada, pois é limitada e necessita da atuação humana para o seu desenvolvimento. Não é possível, por exemplo, obter um diagnóstico médico somente através da IA, sendo de extrema importância uma análise médica humana. De toda forma, ignorar os avanços que essa tecnologia tem nos oferecido, seria um retrocesso. De fato, é um recurso notoriamente valioso e que veio para ficar.

Quanto mais a utilizarmos, mais rápido ela se desenvolve.

*Rafael Delgado é especialista em posicionamento médico na internet e treinamento de equipes de atendimento de clínicas e hospitais.