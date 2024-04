19 Anos sem Karol Wojtyla : Recordando o Legado de João Paulo II

Por Renata Bueno*

Karol Jozef Wojtyla, conhecido como Papa João Paulo II, faleceu no Vaticano em 2 de abril de 2005, aos 85 anos, e recebe diversas homenagens de líderes mundiais e instituições, com concertos, missas e visitas ao seu túmulo, para relembrar do seu compromisso com a fé, justiça e diálogo inter-religioso e as histórias deixadas para trás.

Sua história

Nascido em Wadowice, Polônia, em 18 de maio de 1920, João Paulo II enfrentou desafios desde cedo, trabalhando em uma pedreira e em uma fábrica de produtos químicos durante a Segunda Guerra Mundial. Sua jornada rumo ao sacerdócio e, eventualmente, ao cargo superior de Papa, foi marcada por coragem e devoção. Em 13 de janeiro de 1964, foi nomeado Arcebispo de Cracóvia e, rapidamente, chamou a atenção do Vaticano, sendo nomeado Cardeal em 26 de junho de 1967. Em 16 de outubro de 1978, tornou-se o 264°Papa, assumindo o nome de João Paulo II.

Pelo mundo

João Paulo II viajou incansavelmente pelo mundo, realizando 104 viagens apostólicas e 146 visitas pastorais à Itála. Tornou-se conhecido entre os jovens por seu projeto Jornadas Mundiais da Juventude, um marco caracterizado por sua dedicação aos fiéis. Além disso, promoveu os valores familiares e a união entre os povos com diversos projetos, incluindo os Encontros Mundiais das Famílias, iniciado em 1994.

Durante sua jornada, realizou uma visita histórica ao Brasil, aquecendo o coração dos brasileiros. Sua primeira visita ao país ocorreu em 1980, quando desembarcou em Brasília e iniciou uma jornada pelo Brasil. Sua visita foi um evento de grande significado para o povo brasileiro, que o recebeu com entusiasmo e devoção. Milhões de fiéis se reuniram para testemunhar sua presença e receber sua bênção, enchendo as ruas por onde passava.

Celebrou missas, encontrou-se com líderes religiosos e autoridades governamentais, e fez questão de visitar comunidades carentes, demonstrando sua preocupação com os mais vulneráveis, deixando sua mensagem de amor, paz e solidariedade, unindo pessoas de diferentes origens e crenças em um momento de comunhão e reflexão.

19 anos sem João de Deus

Desde sua morte, milhões de peregrinos viajaram para Roma para prestar homenagem a João Paulo II, testemunhando seu impacto em suas vidas e sua influência na história. Marcado por seu legado de compaixão, diálogo e compromisso com os mais necessitados, continua a inspirar pessoas de todas as fés ao redor do mundo. Enquanto recordamos os 19 anos desde sua partida, renovamos nosso compromisso com os valores que ele defendia: justiça, paz e amor ao próximo