Murilo Huff grava sua reação ao ouvir mulher gritando em um hotel

O cantor sertanejo levou toda a situação na brincadeira e disse que acha que a acomodação é mal-assombrada.

Socoooorrrooo! O Murilo huff se divertiu horrores ao ouvir sons de uma mulher gritando, provavelmente tendo relações sexuais bastante animadas, no hotel em que estava hospedado. O cantor sertanejo, de 28 anos, gravou sua reação ao ouvir os sons suspeitos no corredor da hospedagem e compartilhou na madrugada desta quinta-feira (23) nas redes sociais.

“Galera, agora que o horário já permite… queria compartilhar uma coisa… essa semana, acho que fiquei num hotel mal-assombrado”, escreveu o artista nos Stories do Instagram.

Em tom de brincadeira, Murilo acrescentou: “Olhem só esses barulhos que estavam rolando no hotel… alguém sabe me dizer o que poderia ser isso? Na hora que eu estava indo para o show, me deparei com a possível assombração”.

O sertanejo ainda compartilhou as repostas dos seus seguidores que achou mais engraçadas. “[Ela está] fugindo de uma barata, óbvio”, brincou uma pessoa. “Fiquei sabendo que nesse hotel comem gente viva (risos)”, disse outra. “[Os sons são de] alguém ouvindo [a música] Anestesiado”, acrescentou mais uma.