Zelensky diz ter recebido sinais ‘positivos’ do Congresso dos EUA sobre ajuda à Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta terça-feira (12), ter recebido sinais “positivos” do Congresso dos Estados Unidos em relação ao seu pedido de ajuda militar.

“Recebi os sinais, foram mais do que positivos”, disse Zelensky a jornalistas na Casa Branca após várias reuniões com congressistas e o presidente Joe Biden. No entanto, é preciso esperar para ver se isso se traduz em “resultados concretos”, acrescentou.

