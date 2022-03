Zelensky compara cerco russo a Mariupol ao feito por nazistas na Segunda Guerra

O cerco nazista a Leningrado, atual São Petersburgo, durou de 1941 ao início de 1944 e deixou cerca de um milhão de mortos

Em pronunciamento na madrugada desta quinta-feira (17), horário ucraniano, o presidente Volodimir Zelensky comparou o cerco feito pela Rússia em Mariupol ao realizado por nazistas em Leningrado, na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial.

O cerco nazista a Leningrado, atual São Petersburgo, durou de 1941 ao início de 1944 e deixou cerca de um milhão de mortos, centenas de milhares deles, civis.

Falando em russo e se dirigindo à população do país invasor, Zelensky disse que “ainda há uma oportunidade para cada soldado” russo enviado à Ucrânia de baixar as armas. “O Exército russo está sofrendo perdas que não viu na Síria ou na Tchetchênia; que tropas soviéticas não tiveram no Afeganistão. Se sua guerra contra o povo ucraniano continuar, mães da Rússia perderão mais crianças do que nas guerras do Afeganistão e da Chechênia. Por que vocês precisam disso?”, questionou.

Zelensky voltou a acusar Moscou de desrespeitar corredores humanitários, e tropas russas de atacar um teatro em Mariupol e matar dez pessoas em uma fila de distribuição de pão em Tchernihiv (a Rússia nega).